تفاجأ المصريون بتغريدة نشرها حساب موقع Dribble بها رسم يشبه بشكل كبير الفنان المصري سمير غانم، من تصميم الليتواني روكاس أليلوناس.

مصدر الصورة Twitter

الرسم التصميمي كان بالفعل نسخة مطابقة للفنان المصري وهو ما جعل اسم الفنان سمير غانم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

وغلبت الطرافة على معظم التعليقاتالتي أجمعت على نفس الفكرة وهي أن الرسم يعود بدون شك للفنان سمير غانم.

وفي أول تعليق له حول حادثة "التشابه" قال المصمم الليتواني: "إنه يعتقد أن في كل بلد رجلا مشهورا يشبه تصميمي".

مصدر الصورة Dribble

كما عبر عن سعادته بوجود شخصية حقيقية تشبه تصميمه وبالتعليقات التي تلقاها.