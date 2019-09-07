في تطور دبلوماسي سريع، استدعت وزارة الخارجية التركية، في 5 سبتمبر/ أيلول، السفير اللبناني لدى أنقرة، على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الحقبة العثمانية.

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فما الأسباب؟

بدأت الأزمة عشية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس لبنان، عندما نشر عون سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر، تطرق فيها إلى محطات في تاريخ بلاده.

وصف عون في إحدى تغريداته ممارسات الدولة العثمانية بـ"الإرهابية" واتهمها بـ "إذكاء الفتن الطائفية وبقتل مئات الآلاف من اللبنانيين ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @General_Aoun كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الاولى، أودى بمئات الاف الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @General_Aoun مع انتهاء الحرب العالمية الاولى، وهزيمة العثمانيين ودخول لبنان تحت النفوذ الفرنسي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخنا، وصلنا معها الى لبنان الكبير في العام 1920، ثم الاستقلال — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

وعلى إثرها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه تصريحات عون "تزييفا متعمدا للتاريخ"، قائلة إن "الحقبة العثمانية في الشرق الأوسط كانت فترة استقرار سادها التسامح".

وأضاف البيان بأن "المنطقة لم تنعم بالسلام مجددا منذ تقسيمها على أساس اتفاقية سايكس بيكو، بعد الحرب العالمية الأولى".

وسرعان ما، تواترت ردود فعل المسؤولين اللبنانين على البيان التركي. فقد اعتبر مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، البيان انعكاسا لـ " ذهنية التسلط والهيمنة، التي ورثتها الدولة التركية عن السلطنة العثمانية البائدة"، حسبما كتب في تدوينة له.

وتصاعدت وتيرة الأحداث لتأخذ منحى آخر بعد أن علق شبان لافتة على بوابة السفارة التركية في بيروت، كُتب عليها عبارة "أنتم كمان انضبوا" (أو الزموا حدودكم).

ويعتقد أن أعضاء من مجموعة "أوميغا تيم" التابعة للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشل عون، كانت وراء اللافتة.

"فتح مبين أم غزو أثيم"؟

ورغم أن الموقف انتهى بتشديد الحماية على السفارة التركية، إلا أنه أحيا نقاشا قديما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الإرث الذي تركه العثمانيون في البلاد العربية.

وتباينت آراء المعلقين اللبنانيين حول تصريحات عون والجدل الذي صاحبها.

فمنهم من وصف تصريحاته بأنها سياسية، أكثر منها تاريخية. كما أطلق نشطاء لبنانيون هاشتاغ بعنوان "#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام" للتعبير عن رفضهم لتصريحات عون.

و تفاعل مع الهشتاغ مغردون من دول عربية أخرى ممن راحوا يعددون مناقب الدولة العثمانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fatima_sy_97 ورشة إنشاء خزان وقود لمحطة الغاز و الكهرباء في منطقة مار مخايل في بيروت حوالي سنة1885بموجب فرمان صادر عن الدولة العثمانية العلية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني.. بينما عهدكم لا يستطيع تأمين الكهرباء24/24#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام pic.twitter.com/KAUEJ6lezC — Fatima Sy (@fatima_sy_97) ٥ سبتمبر ٢٠١٩

ويرى مغردون أن تغريدات عون جاءت لتوائم توجهات دول أخرى في المنطقة "باتت تجاهر بالعداء لتركيا ورئيسها الذي لا يفوت أي مناسبة دون ذكر تاريخ العثمانيين"، على حد وصفهم.

وفي هذا الإطار، علقت ميرال الرواي :"تصريحات تتماشى مع التطورات الإقليمية. بقدرة قادر تحولت الامبراطروية العثمانية من دولة خلافة إلى دولة غازية في السعودية وها هو عون اليوم يستعين بمصطلح الإرهاب الذي لم يكن مستخدما في السابق".

في حين كتب المغرد الأردني يزن المصري:" الدول الاستعمارية من فرنسا وبريطانيا وغيرهما هي المسؤولة عن كل المآسي التي تعيشها المنطقة من تخلف وانقسام وأنظمة استبدادية وعنصرية وغيرها ومن ثم تحمل المسؤولية للدولة العثمانية ظلما. هذه الدول تحاول تلميع صورة الاستعمار لأسباب عنصرية كما يفعل السيد ميشيل عون" .

كما شهدت مدينة طرابلس أمس وقفات احتجاجية وخطب جمعة تستنكر تصريح الرئيس اللبناني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drassagheer وصف ميشيل عون رئيس #لبنان فترة الخلافة العثمانية بأنها كانت احتلالا وأن احتلال #فرنسا كان انفتاحا، يتسق مع فكره وتربيته، وليس السيد "ميشيل" وحده الذي يرى ذلك، وإنما عامة من درس التاريخ المُوجه في مناهج الدول العربية التي تدرس ذلك، مع أن "عون" ولد قبل #لبنان وقبل كتابة التاريخ... — د. محمد الصغير (@drassagheer) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drdawaba العثمانيون فتحوا دولنا العربية فتحا مبينا أما الفرنسيون فقد استعمروا لبنان ولاقيمة لاستقلال خرج منه المستعمر بجسده وترك أذنابه بفكره. — د. أشرف دوابه Dr.Ashraf Dawaba (@drdawaba) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamadMFawaz1 الخلافة العثمانية لا تمثل تركيا بل تمثل كل المسلمين و المساس فيها هجوم على العيش المشترك في لبنان#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام — MohamadMFawaz (@MohamadMFawaz1) ٥ سبتمبر ٢٠١٩

بالمقابل، تبنى مغردون آخرون تصريحات عون وطالبوا بإعادة كتابة تاريخ العثمانيين في المنطقة واصفين إياه بـ "الغزو الأثيم".

فكتب المغرد فارس شهابي: "الغزو العثماني لمنطقتنا الذي دام أربعة قرون كان أخطر وأشرس غزو عبر التاريخ لما فيه من نهب وقتل وتشريد ومجاعة و مجازر... مجازر الأرمن و مجازر السريان خير أدلة. العثماني عدو أجدادنا وعدونا".

أما جوزف الهاشم فاكتفى بالتعليق التالي:" هل قال الرئيس عون أكثر مما قال أتاتورك في الإمبراطورية العثمانية إقرأوا التاريخ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ImaneIbrahim1 فجأة اكتشفنا أن بيننا من يعتبر الاحتلال العثماني عصر تنوير

لن ادخل في مغالطات التاريخ فأحلك العصور انصع مما نعيشه اليوم

بالمناسبة جمال باشا ليس سفاحا

وشهداء ساحة البرج صعدوا الى الكرسي لفوا الحبل حول اعناقهم ثم ركلوا الكرسي وتركوا جثثهم معلقة في الساحة#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) ٥ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ss13093650 بعد السعودية . عون يغرد أن الاحتلال العثماني كان كارثة على لبنان . لذلك اتوقع من كل دولة عربية تعرضت للاحتلال العثماني أن تطالب من تركيا الاعتذار والتعويض على تلك الحقبة . — مقامات عشق (@Ss13093650) ٦ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sami62179556 دكتور كمال ديب: تركيا تريد وراثة السلطنة العثمانية بكل جرائمها وتمنع أي كان من التطرق إلى الماضي. والمؤسف أنّ لها طابور خامس يدافع عنها دخل لبنان وفي سورية. تركيا تتنكر للمجاعة في لبنان والمجزرة التي ارتكبها جيشها بحق الشعب الأرمني حيث قتلوا مليون أرمني وشردوا مئات الألوف منهم. — Sami Yousef 🇱🇧 (@Sami62179556) ٧ سبتمبر ٢٠١٩

قراءة التاريخ في العالم العربي

وفي خضم السجال بين المؤيدين والمعارضين لتصريحات عون، ظهر فريق آخر يدعو إلى تنحية الخلافات السياسية والمذهبية جانبا عند قراءة التاريخ.

وأشار مثقفون عرب على مواقع التواصل إلى أن التاريخ الذي يقرأه اللبنانيون والعرب عموما في المدارس مشوه، إذ اضطرت -بحسب قولهم- دول عدة إلى التنازل عن الموضوعية لتقديم مادة دراسية تخدم الحاكم ونظامه السياسي وأيدولوجيته.

و يرى هؤلاء بأن تاريخ العثمانيين في المنطقة، لم يكتب بطريقة علمية منهجية، فتارة "تنمق صورة الامبراطورية وتقدم على أنها فترة ذهبية وتارة أخرى تصور كفترة فاسدة".

وتابعوا بأن الحقبة العثمانية مرت بمراحل مختلفة كباقي الدول والحضارات، ولها مناقبها وسلبياتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dianamoukalled سخيف جداً النقاش المفتعل والمبتور حول السلطنة العثمانية.

الانقسام ما بين كاره لارتكاباتها مع تجاهل ما حققت من انجازات، وما بين الاحتفاء الأعمى بها وغض الطرف عن مجازرها واجحافاتها هو جهل بالتاريخ أو تجاهل له.

الإمعان باسقاط انقسامات الحاضر على الماضي بشكل مجتزأ هو إسقاط مضلل وأبله — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ٣ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hadimashmoushi مهزلة انقسام الشارع لأسباب مذهبية فقط وليس سياسية بين مؤيد و مناهض لتهجم الرئيس عون على الاستعمار العثماني يثبت ان المواطن اللبناني العلماني اصبح عملة نادرة، لم نتعلم من دروس الماضي والحاضر بل سوف ندمر المستقبل ايضاً. — Hadi Machmouchi (@hadimashmoushi) ٦ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FaresSouaid كما من يدافع عن السلطنة العثمانية يرتكب خطأً آخر

لقد انتفض المسلمون السنّة العرب على السلطنة العثمانية بدعم بريطاني

لم يتعامل الضابط لورانس

مع موارنة جبل لبنان بل مع اهل الحجاز

قصد الرئيس عون الإستفزاز

وقعتم بالفخّ

انا ماروني لبناني عربي و لا أكنّ لأتراك"اليوم" الاّ المودّة — Fares Souaid (@FaresSouaid) ٦ سبتمبر ٢٠١٩

"لبنان العثمانية"

يذكر أن العثمانيين بسطوا سيطرتهم على جميع الأراضي الواقعة ضمن الجمهورية اللبنانية حاليا مطلع القرن السادس عشر أي عام 1516.

كلف العثمانيون في البداية فخر الدين المعني الدرزي بحكم المنطقة التي تعاقبت على إدراتها فيما بعد أسر مثل آل حرفوش وآل علي الصغير والأسرة الشهابية والجنبلاطيون وآل أرسلان حتى سيطرعليها والي مصر محمد علي باشا عام 1831م.

وتحدثت بعض المراجع التاريخية والدراسات الأكاديمية عن "المأساة التي عاشها أهالي منطقة لبنان تحت الحكم العثماني في الربع الأول من القرن التاسع عشر".

وتفيد نفس المصادر بأن البعثات العثمانية إلى منطقة الشام ساهمت في تأجيج الخلافات الطائفية في جبل الشوف بين الدروز والموارنة، بداية عام 1918.

على النقيض، تذكر مراجع تاريخية أخرى "الامتيازات التي كان يحظى بها أهل جبل لبنان، إذ كانوا يتمتعون بحكم شبه ذاتي، إلى أن وضعت الحرب العالمية أوزارها".

كما تشير المراجع ذاتها، إلى التطور العمراني في لبنان في ظل الحكم العثماني، إذ يقول المؤرخ خالد جنيد إن "الدولة لم تكن تفرق بين الديانات والطوائف، بل بانت الكنائس والمساجد على حد سواء".

وبعد ما يقارب تسعة عقود على نهاية حكم الدولة العثمانية، لا يزال العرب منقسون حول إرثها.

ففي الوقت الذي يدافع فيه البعض عن تلك الحقبة باعتبارها "آخر دول الخلافة"، يتهمها آخرون بـ "إعلاء القوة والغطرسة على نشر العلم، ما أسهم في تخلف المسلمين".

فهل كانت الدولة العثمانية سبب تخلف المسلمين فعلا؟ أم أنها كانت حاميتهم في العالم؟ هذا ما تحاول التغريدات التالية الإجابة عليه:"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sameh_asker سنة ١٤٤٧ تم اختراع آلة الطباعة

بعدها بسنوات حرم العثمانيون الطباعة بحجة الخوف من تحريف القرآن الكريم

في القرن ١٨ دخلت الطباعة تركيا ثم دخلت مصر سنة ١٨٢١ م

حرمان المسلمين من الطباعة ٣٠٠ سنة أدى لتخلفهم العلمي فالطباعة وقتها كانت تعني انفتاح وعلوم وصحف وقراءة ومعرفة خارج بلاط الحكم — سامح عسكر (@sameh_asker) ١٢ مايو ٢٠١٩