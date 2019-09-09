مليونا طالب أردني خارج المدارس بسبب إضراب المعلمين

في الأردن، لم يتمكن آلاف الطلاب من الالتحاق بمدارسهم بسبب الإضراب الذي شنه المعلمون المطالبون بزيادة الأجر. هذا الإضراب أغضب أهالي التلاميذ وأدى إلى ردود فعل كثيرة عبر المنصات.

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