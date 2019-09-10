"بلا قيود" مع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حول مستوى سقف التوقعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، إننا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة لكن هذه الثورة خلقت توقعات كبيرة جدا عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقعات بشكل حصيف، لأننا لا نستطيع ان نغير هذا الواقع الاقتصادي بضربة، الأمر يحتاج إلى مجهود كبير ولكننا في الوقت نفسه نثق في قدرات شعبنا وبثقته بنا. وأضاف حمدوك نحن نتوقع ان نعيش في ظروف يمكن تسميتها شهر عسل مع بقية العالم هنالك مناخ اقليمي ودولي ملائم لمساعدة السودان، القروض جزء منها ولكن نستطيع ان نبني الكثير من هذه التوقعات على مقدرات وموارد شعبنا الذاتية.

شاهدوا حلقة " بلا قيود" مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش على شاشة بي بي سي العربية مع نوران سلام.