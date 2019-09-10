لماذا يستخدم أفيخاي أدرعي أسماء الفنانين العرب في تغريداته؟

يلجأ أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا ولكنه استعان مؤخرا بكلمات أغنية "طار البلد" للفنان اللبناني راغب علامة للهجوم على حزب الله.

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وتحت هاشتاغ #إيران_تورّط_لبنان اعتبر أفيخاي أن استغلال حزب الله لبلد الأرز هو الذي "طيّر البلد".

الفنان اللبناني راغب علامة رد على تغريدة أفيخاي قائلا: "المتحدِّث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون".

أفيخاي أعاد التغريد مجددا يوم الثلاثاء مستخدما هذه المرة أغنية "صباح الخير سوريا" للمطرب السوري علي الديك، متسائلا "عما سيحصل لسوريا بعد التمدد الإيراني" على حد تعبيره.

سجالات تنتهي بـ "بلوك"

الأخذ والرد بين أفيخاي وعلامة لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق لأفيخاي أن دخل في سجالات مع فنانين آخرين أبرزهم الفنانة اللبنانية إليسا التي قامت بحظر أفيخاي بعدما رد على تغريدة لها قالت فيها إن "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون".

كما هنأ أفيخاي مؤخرا الفنان الفلسطيني محمد عساف بمناسبة عيد ميلاده "بالرغم من الخلافات" معتبرا أن "الموسيقى هي اللغة العالمية الّتي لا تعرف نزاعًا ولا خلافًا سياسيًّا".

ولكن عساف رد بعنف على تغريدة أفيخاي قائلا: "لا يشرفني الرد على قتلة الأطفال".

توظيف مواقع التواصل

وقد وجهت مدونة بي بي سي ترند سؤالا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول الهدف من الزج بأسماء مطربين عرب في تغريدات تتحدث عن مسائل سياسية.

وأجاب أدرعي: "عالم السوشيال ميديا يتطلب وسائل متنوعة لإيصال الرسالة إلى الجماهير المعنية، حيث قمنا في الأسابيع الأخيرة بتفعيل وسائل متنوعة في الحديث عن خطر مشروع حزب الله وإيران وبدون أدنى شك استخدام أغاني المطربين العرب وخاصة اللبنانيين تمثل جزءا من هذه الجهود".

ويجرم القانون في بعض الدول العربية التواصل مع إسرائيل كما انتشرت سابقا حملات على مواقع التواصل الإجتماعي تدعوا إلى عدم "التطبيع الإلكتروني" مع إسرائيل ومقاطعة المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي.