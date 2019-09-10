انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إطلالة عروس مسلمة أثناء زفافها إلى زوجها المسيحي مما أثار جدلا واسعا في لبنان.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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