أبواب الاستوديو مفتوحة!

حلقة هذا الاسبوع تميزت وعلى غير العادة بأربع ضيفات من الجنس اللطيف مقابل ضيف واحد. وهذا مدعاة للسرور، فبي بي سي انتبهت لضعف تمثيل المرأة على شاشتها وهي حريصة على تصحيح ذلك الوضع. لكننا نعاني في البرنامج غالباً للعثور على ضيفة واحدة أمام سيل لا ينقطع - ولا قطعه الله - من الضيوف الرجال، وهكذا جاءت الحلقة لتثبت أن الأمل دائماً موجود