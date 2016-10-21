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أهم الاخبار
إكسترا الإذاعي: البطالة ووأد أحلام الشباب
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق تجددت وعود المرشحين للشباب بتوفير فرص العمل
- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
نقطة حوار: هل تتصرف الإمارات في اليمن بمعزل عن خطط التحالف؟
دولة الإمارات ترسل تعزيزات عسكرية لجزيرة سقطرى اليمنية وتستولي على مينائها ومطارها والحكومة الشرعية اليمنية تستنكر وتعتبر ذلك انتقاصا من سيادتها على البلاد.
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
"دنيانا":الإختفاء القسري
ملف قديم جديد موضوع حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع. ملف يبدأ طرحه مع بداية كلّ حرب وكلّ صراع ولكنه لا ينتهي مع انتهائها. إنه ملف المخفيين قسرا. الآلاف بل ملايين الاشخاص في العالم العربي هم في عداد المفقودين. إحصاءات غير دقيقة لأعدادهم، وأهالي لا زالوا ينتظرون عودة ذويهم حتى بعد مرور عشرات السنين.
- 2 مايو/ أيار 2018
"المشهد" مع إيلي صعب
للمرة الأولى يروي المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لبرنامج "المشهد" تفاصيل من بداياته ومن رحلته في عالم الأزياء. التهجير مع عائلته من قريته الدامور خلال الحرب الأهلية في لبنان، انطلاقته في تصميم الأزياء، خلال الحرب أيضاً، في ظروف مادية صعبة وأثناء سكنه مع عائلته على مقربة من خطّ التماس الشهير في بيروت.
- 8 مايو/ أيار 2018
"بلا قيود" مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني وجود ما يزيد على ألف وستمائة من زوجات وأطفال المنتمين الى تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في المراكز الايوائية التابعة لوزارته.
- 27 أبريل/ نيسان 2018
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جدول البث التلفزيوني
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جدول البث الإذاعي
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
استقبال البث
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
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نقطة حوار
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
المشهد
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
مصاريف : مجلة أسبوعية عن مصاريفنا اليومية
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2016
من الفريق
لماذا هذا الإقبال "المدني" على الإنتخابات؟
الإنتخابات النيابية ليست هي نفسها الإنتخابات البلدية . فالإنتخابات النيابية تلعب فيها السياسة عاملا حاسما وليس فقط القضايا التنموية التى تعتبر عناوين الإنتخابات البلدية الأساسية. من هنا طرح سؤال عن تطور دور دور المجتمع المدني باتجاه لعب دور سياسي ليس في لبنان فقط إنما في الدول التي تجري فيها انتخابات منها تونس والعراق ولبنان من خلال خوض الإنتخابات النيابية وهي انتخابات تشريعية، الهامش التنموي فيها هو أحد الهوامش ولس كل الهوامش.
أبواب الاستوديو مفتوحة!
حلقة هذا الاسبوع تميزت وعلى غير العادة بأربع ضيفات من الجنس اللطيف مقابل ضيف واحد. وهذا مدعاة للسرور، فبي بي سي انتبهت لضعف تمثيل المرأة على شاشتها وهي حريصة على تصحيح ذلك الوضع. لكننا نعاني في البرنامج غالباً للعثور على ضيفة واحدة أمام سيل لا ينقطع - ولا قطعه الله - من الضيوف الرجال، وهكذا جاءت الحلقة لتثبت أن الأمل دائماً موجود
"بدون سابق إنذار"
التقيت أنيسة حسونة لإجراء حوار معها يذاع في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "بتوقيت مصر"، وبعد حواري معها أدركت أن السرطان لم يكن المعضلة الوحيدة التي واجهت هذه المرأة التي أفنت عشرات السنوات من عمرها في تقديم أعمال خدماتية وتنموية وخيرية للمجتمع.
فعلتها لثلاثة أيام!
اكتشفت أن ذاكرة الطفولة لم تمت عندما أنعشتها أوراق اللعب مع الأصدقاء لساعات طوال في عدة أمسيات على الشاطئ بعيدا عن التطبيقات والإنترنت.
أرض الرجال السُمر ..!
الجمهورية الإسلامية الموريتانية .. دولة أفريقية عربية .. نقطة الوصل بين شمال القارة و جنوبها .. محشورة بين الجزء العربي في الشمال و الغرب الأفريقي الأسود.. أرض السحر .. المليون شاعر .. و الرجال السُمر ..