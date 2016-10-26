بي بي سي إكسترا :

هل الجوائز هي مفتاح تميز الروايات؟

وصلت راوية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد" مع خمس روايات أخرى الى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية البريطانية للأدب، التي سيعلن عن اسم الفائز بها في الثاني والعشرين من هذا الشهر مايو/أيار.

  • 8 مايو/ أيار 2018
تسجيل صوتي 50:54

ضيف إكسترا في أسبوع هو المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي علي

ضيف إكسترا في أسبوع هو المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي علي الذي حدثنا عن القوانين التي تحكم الزواج السري في موريتانيا وموقف المجتمع الموريتاني من المرأة وموضوع تعدد الزوجات

  • 5 مايو/ أيار 2018

إكسترا تلفزيون

فيديو 30:13

إكسترا في حلقة خاصة من لندن لتغطية مهرجان بي بي سي عربي للأفلام 2018

في الحلقة 30 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني، تغطية لفعاليات مهرجان بي بي سي عربي للأفلام في نسخته الرابعة، حيث نتعرف على المشاركين وعلى أفلامهم.

  • 3 مايو/ أيار 2018
فيديو 4:46

سعودي يصنع أفلاماً في بلد لا يوجد فيه سينما

لنتعرّف على المخرج السعودي فراس عبد الله المشرّع، ونكتشف كيف أصبح صانع أفلام في بلد لا توجد فيه دور عرض سينما؟

  • 3 مايو/ أيار 2018
فيديو 3:22

عالم أميرة

نذهب في رحلة إلي الجزائر لنتعرف على أميرة، وهي بلوغر مختصة بالموضة.

  • 13 أبريل/ نيسان 2018

إكسترا راديو

تسجيل صوتي 6:17

البطالة ووأد أحلام الشباب

  • 7 مايو/ أيار 2018

تعدد الزوجات : حل أم مشكلة؟

  • 4 مايو/ أيار 2018
تسجيل صوتي 5:58

تفاؤل تونسي بعودة السياح الأجانب

  • 3 مايو/ أيار 2018

الدعاة النجوم: ما لهم وما عليهم

  • 1 مايو/ أيار 2018
تسجيل صوتي 6:13

"الزواج السري": تفرضه الضرورة وتنتج عنه مشكلات

  • 30 أبريل/ نيسان 2018
تسجيل صوتي 50:57

ضيفة إكسترا في أسبوع الرياضية المصرية ومتسلقة الجبال منال رستم

  • 28 أبريل/ نيسان 2018

أفلام تعكس واقعنا

  • 27 أبريل/ نيسان 2018