بي بي سي إكسترا :
هل الجوائز هي مفتاح تميز الروايات؟
وصلت راوية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد" مع خمس روايات أخرى الى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية البريطانية للأدب، التي سيعلن عن اسم الفائز بها في الثاني والعشرين من هذا الشهر مايو/أيار.
- 8 مايو/ أيار 2018
ضيف إكسترا في أسبوع هو المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي علي
ضيف إكسترا في أسبوع هو المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي علي الذي حدثنا عن القوانين التي تحكم الزواج السري في موريتانيا وموقف المجتمع الموريتاني من المرأة وموضوع تعدد الزوجات
- 5 مايو/ أيار 2018
إكسترا تلفزيون
إكسترا في حلقة خاصة من لندن لتغطية مهرجان بي بي سي عربي للأفلام 2018
في الحلقة 30 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني، تغطية لفعاليات مهرجان بي بي سي عربي للأفلام في نسخته الرابعة، حيث نتعرف على المشاركين وعلى أفلامهم.
- 3 مايو/ أيار 2018
سعودي يصنع أفلاماً في بلد لا يوجد فيه سينما
لنتعرّف على المخرج السعودي فراس عبد الله المشرّع، ونكتشف كيف أصبح صانع أفلام في بلد لا توجد فيه دور عرض سينما؟
- 3 مايو/ أيار 2018
عالم أميرة
نذهب في رحلة إلي الجزائر لنتعرف على أميرة، وهي بلوغر مختصة بالموضة.
- 13 أبريل/ نيسان 2018
تعلم الإنكليزية
إكسترا راديو
البطالة ووأد أحلام الشباب
- 7 مايو/ أيار 2018
تعدد الزوجات : حل أم مشكلة؟
- 4 مايو/ أيار 2018
تفاؤل تونسي بعودة السياح الأجانب
- 3 مايو/ أيار 2018
الدعاة النجوم: ما لهم وما عليهم
- 1 مايو/ أيار 2018
"الزواج السري": تفرضه الضرورة وتنتج عنه مشكلات
- 30 أبريل/ نيسان 2018
ضيفة إكسترا في أسبوع الرياضية المصرية ومتسلقة الجبال منال رستم
- 28 أبريل/ نيسان 2018
أفلام تعكس واقعنا
- 27 أبريل/ نيسان 2018
إكسترا بالفيديو
بي بي سي إكسترا التلفزيوني: كيف تجني المال عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟
في الحلقة 28 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني نتطرّق إلي موضوع تحويل منصات التواصل الإجتماعي إلي مصادر للدخل.