بي بي سي إكسترا :

هل الجوائز هي مفتاح تميز الروايات؟

وصلت راوية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد" مع خمس روايات أخرى الى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية البريطانية للأدب، التي سيعلن عن اسم الفائز بها في الثاني والعشرين من هذا الشهر مايو/أيار.