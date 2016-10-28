ذكر حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في لقائه مع برنامج بلا قيود ان الاضراب هو الخيار الاخير الذي سيلجأ اليه الاتحاد بعد استنفاد كافة ا لخيارات الاخرى للتوصل الى اتفاق مع الحكومة حول نقاط الخلاف القائمة بين الجانبين.ويمنكم مشاهدة الحلقة الكاملة عبر يوتيوب بالضغط هنا.
"بلاقيود" مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
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