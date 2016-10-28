"بلاقيود" مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

ذكر حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في لقائه مع برنامج بلا قيود ان الاضراب هو الخيار الاخير الذي سيلجأ اليه الاتحاد بعد استنفاد كافة ا لخيارات الاخرى للتوصل الى اتفاق مع الحكومة حول نقاط الخلاف القائمة بين الجانبين.ويمنكم مشاهدة الحلقة الكاملة عبر يوتيوب بالضغط هنا.