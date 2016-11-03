بي بي سي اكسترا "الغزاويون" في الأردن: بين صعوبة الكسب وقلة الفرص

أصدرت الحكومة الأردنية قراراً يمنع "الغزاويين" من الانخراط في مهنة التعليم في القطاع الخاص ثم عدلت عن تطبيقه. لتعود وتصدره ثانية قبل أسبوع وتتراجع عن تطبيقه مرة أخرى.

يذكر أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون في الأردن، ويتمتع غالبيتهم بالجنسية الأردنية.

لكن بقيت فئة قليلة من الفلسطينيين يطلق عليهم اسم "الغزاويين" وهم من أبناء قطاع غزة الذين يُعتقد أن عددهم يصل إلى مئة وأربعين ألف نسمة. وهم يعتبرون لاجئين بسبب حملهم جواز السفر الأردني المؤقت الذي لا يمنح حامله أي صفة من صفات المواطنة.

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