مصاريف: سفرة بمتناول الجميع

برنامج طبخ تلفزيوني يتوجه الى الفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع. يحاول القيمون عليه تقديم وصفات شهية بتكلفة قليلة. فالسعر لا يؤثر على جودة الطعام تقول مقدمة البرنامج.

"مصاريف" مجلة أسبوعية عن مصاريفنا البسيطة، الصغيرة، اليومية، أو الكبيرة، المعقدة، التي نقوم بها مرة في الشهر أو مرة في السنة، أو ربما مرة في العمر! في مصاريف ننظر فيما ننفقه جميعاً داخل وخارج العالم العربي ونستمع إلى تجارب وعادات وممارسات آخرين علنا نستفيد منها ونتعلم شيئاً عن تصرفاتنا المالية.

يبث كل اثنين بعد موجز الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش