4 تك

فيديو 6:20

سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات

أثناء جولته في جامعة إي تي إتش السويسرية, استكشف أنيس القديحي كيف يتم تطوير سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات للمنافسة في مسابقة نظمها الميليونير إلون ماسك.

  • 1 مايو/ أيار 2018
فيديو 6:06

إنتاج أطراف صناعية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد في الأردن

تعرف نسيم رمضان على مشروع مشترك بين "فاب لاب" و "أطباء بلا حدود" لإنتاج أطراف صناعية تطبع عبر طابعات ثلاثية الأبعاد.

  • 1 مايو/ أيار 2018
فيديو 2:58

تطبيق يساعد اللاجئين على تشخيص حالتهم المرضية

طور طبيب سوري مع فريق في السويد تطبيقاً طبياً يسهل التواصل بين اللاجئين والأطباء عبر إدخال معلومات عن حالة المريض وتشخيصها بالشكل الملائم.

  • 1 مايو/ أيار 2018
فيديو 3:03

شركة ناشئة تصمم ملجأً متنقلاً للاجئين

شركة ناشئة تبتكر ملجأً متنقلاً مخصصاً للاجئين لتحسين معيشتهم وحمايتهم من المشاكل التي قد يواجهونها في المخيمات التقليدية

  • 19 أبريل/ نيسان 2018
فيديو 11:13

ملابس ذكية ترسل تنبيهات لمستخدمها لتصحيح وضعية جلوسه

داليا حيدر تطلع على تقنيات خاصة بالملابس ترسل تنبيهات لمستخدمها لتذكيره بتصحيح وضعية جلوسه.

  • 10 أبريل/ نيسان 2018

رحلة خاصة إلى توغو

فيديو 9:07

واي لاب مركز تقني للابتكار في توغو

  • 19 يوليو/ تموز 2017
فيديو 8:20

تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق واللحظي بالأحوال الجوية في توغو

  • 19 يوليو/ تموز 2017
فيديو 5:55

جهاز كمبيوتر يعمل باللمس يعمل على الطاقة الشمسية

  • 19 يوليو/ تموز 2017

رحلة خاصة إلى المكسيك

فيديو 11:42

تقنيات للكشف عن باطن الأهرامات في المكسيك

  • 17 مايو/ أيار 2017
فيديو 9:20

مشروع مكسيكي لاستكشاف الفضاء عبر دراسة أشعة غاما

  • 17 مايو/ أيار 2017
فيديو 14:12

نظام "إيزلا أوربانا" لتجميع و حفظ مياه الأمطار

  • 18 مايو/ أيار 2017

رحلة خاصة إلى كوبا

فيديو 12:48

ما هي أقدم الصناعات في كوبا؟

  • 23 مايو/ أيار 2017
فيديو 11:50

تطوير لقاح لسرطان الرئة يحقن به الأشخاص في المراحل المتقدمة من المرض.

  • 23 مايو/ أيار 2017
فيديو 11:12

السيارات الكلاسيكية تغادر المتاحف لتجول شوارع هافانا

  • 23 مايو/ أيار 2017

إبتكارات المعارض التقنية العالمية

فيديو 1:39

كتاب ينقلك الى عالم إفتراضي

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2017
فيديو 1:51

خدمة «ذرى» في محاكم دبي

  • 29 أغسطس/ آب 2017
فيديو 2:47

ابتكارات جزائرية في مجال الأمن والسلامة

  • 29 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:24

"وينغ كوبتر" طائرة هليكوبتر دون طيار

  • 22 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:03

كيف تحسن قدراتك الخطابية

  • 22 أغسطس/ آب 2017
فيديو 2:33

شاشة تنقل الاحساس بملمس الأشياء الى المستخدم

  • 28 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:41

روبوت لطي الملابس

  • 28 فبراير/ شباط 2017
فيديو 3:24

كاميرا تصور على عمق ألف متر تحت الماء

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:39

سلة قمامة ذكية

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:35

تقنية قد تغير مستقبل مشاهدة الأفلام السينمائية

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 3:09

بنطال ذكي يرشدك على اتجاهات الطرق

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:55

حزام ذكي خاص بالأحصنة

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:42

جهاز يتذوق النبيذ بدلا عنك

  • 14 فبراير/ شباط 2017
فيديو 3:08

سرير ذكي لمراقبة سلوك الأطفال أثناء النومِ

  • 21 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:44

تطبيق يحول قصص الأطفال الى حكايات واقعية تفاعلية

  • 21 فبراير/ شباط 2017
فيديو 3:08

لوح ذكي يستخدم ورقا الكترونيا يضم عدداً غير محدود من الصفحات

  • 21 فبراير/ شباط 2017
فيديو 2:13

تكنولوجيا تسمح بالحصول على حديقة داخلية في المنزل

  • 10 أبريل/ نيسان 2017

اخترنا لكم

مختبر متطور لعلم النانو لإجراء أبحاث تتعلق بالطب وغيرها من الحقول العلمية

خلال زيارته الأخيرة لجامعة العلوم و التكنولوجيا في الأردن تعرف نسيم رمضان على مختبر متطور لعلم النانو حيث تجرى أبحاث لمساعدة الحقول العلمية مثل الطب والبيولوجيا والذكاء الصناعي وغيرها.

كيف قد يتحول زيت الفلافل إلى ديزل حيوي؟

خلال زيارة نسيم رمضان لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعرف على اختبارات يجرونها العلماء على زيت الفلافل لتحويله إلى ديزل حيوي.

شبكة تطبق مفهوم إنترنت الأشياء

يتعرف محمد طه على شبكة ترتكز في عملها على مفهوم إنترنت الأشياء الذي قد يكون مستقبل سوق الحوسبة السحابية.

كيف يتم إنتاج الصوت ثلاثي الأبعاد؟

تزور داليا حيدر مختبراً لإنتاج الصوت وتطلع على كيفية تصميم ملفات صوتية ثلاثية الأبعاد التي تستخدم في الأفلام السينمائية.

تطبيق يمكّن اللاجئين من التواصل مع المجتمع المحيط بهم

شركة تركية طورت تطبيقاً مخصصاً لللاجئين السوريين يمكّنهم من التواصل مع المجتمع المحيط بهم عبر الأخبار التي يقدمها التطبيق لهم.

برنامج لتدريب اللاجئين السوريين على استخدامات الكومبيوتر

شركة ناشئة تطلق برنامجاً تدريبياً لللاجئين السوريين يعلمهم كيفية استخدام الكومبيوتر والعمليات المختلفة المتعلقة به.

مختبر افتراضي لتدريب طلبة التمريض في الأردن

يزور نسيم رمضان مختبر محاكاة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذي يدرّب طلبة التمريض للحياة المهنية في المستشفيات ويطلع على أهم التقنيات التي يستخدمها المختبر.

مشاريع بحثية لتوسيع استخدامات الروبوتات في تصميم وتشييد المباني

يزور أنيس القديحي جامعة ETH في زيوريخ ويتعرف على المشاريع البحثية التي تجريها الجامعة لتوسيع استخدامات الإنسان الآلي في تصميم وتشييد المباني.

هل تصبح أسماك الزيبرا بديلاً لفئران التجارب؟

خلال زيارتها لمدينة برشلونة تعرفت داليا حيدر على تجارب تقام لدراسة إمكانية استبدال فئران التجارب بأسماك الزيبرا في أبحاث تتعلق بعلاج مرض السرطان وغيره من الأمراض.