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أهم الاخبار
سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات
أثناء جولته في جامعة إي تي إتش السويسرية, استكشف أنيس القديحي كيف يتم تطوير سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات للمنافسة في مسابقة نظمها الميليونير إلون ماسك.
- 1 مايو/ أيار 2018
إنتاج أطراف صناعية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد في الأردن
تعرف نسيم رمضان على مشروع مشترك بين "فاب لاب" و "أطباء بلا حدود" لإنتاج أطراف صناعية تطبع عبر طابعات ثلاثية الأبعاد.
- 1 مايو/ أيار 2018
تطبيق يساعد اللاجئين على تشخيص حالتهم المرضية
طور طبيب سوري مع فريق في السويد تطبيقاً طبياً يسهل التواصل بين اللاجئين والأطباء عبر إدخال معلومات عن حالة المريض وتشخيصها بالشكل الملائم.
- 1 مايو/ أيار 2018
شركة ناشئة تصمم ملجأً متنقلاً للاجئين
شركة ناشئة تبتكر ملجأً متنقلاً مخصصاً للاجئين لتحسين معيشتهم وحمايتهم من المشاكل التي قد يواجهونها في المخيمات التقليدية
- 19 أبريل/ نيسان 2018
ملابس ذكية ترسل تنبيهات لمستخدمها لتصحيح وضعية جلوسه
داليا حيدر تطلع على تقنيات خاصة بالملابس ترسل تنبيهات لمستخدمها لتذكيره بتصحيح وضعية جلوسه.
- 10 أبريل/ نيسان 2018
تكنولوجيا في دقيقة
رحلة خاصة إلى توغو
واي لاب مركز تقني للابتكار في توغو
- 19 يوليو/ تموز 2017
تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق واللحظي بالأحوال الجوية في توغو
- 19 يوليو/ تموز 2017
جهاز كمبيوتر يعمل باللمس يعمل على الطاقة الشمسية
- 19 يوليو/ تموز 2017
رحلة خاصة إلى المكسيك
تقنيات للكشف عن باطن الأهرامات في المكسيك
- 17 مايو/ أيار 2017
مشروع مكسيكي لاستكشاف الفضاء عبر دراسة أشعة غاما
- 17 مايو/ أيار 2017
نظام "إيزلا أوربانا" لتجميع و حفظ مياه الأمطار
- 18 مايو/ أيار 2017
رحلة خاصة إلى كوبا
ما هي أقدم الصناعات في كوبا؟
- 23 مايو/ أيار 2017
السيارات الكلاسيكية تغادر المتاحف لتجول شوارع هافانا
- 23 مايو/ أيار 2017
إبتكارات المعارض التقنية العالمية
كتاب ينقلك الى عالم إفتراضي
- 5 سبتمبر/ أيلول 2017
خدمة «ذرى» في محاكم دبي
- 29 أغسطس/ آب 2017
ابتكارات جزائرية في مجال الأمن والسلامة
- 29 أغسطس/ آب 2017
"وينغ كوبتر" طائرة هليكوبتر دون طيار
- 22 أغسطس/ آب 2017
كيف تحسن قدراتك الخطابية
- 22 أغسطس/ آب 2017
شاشة تنقل الاحساس بملمس الأشياء الى المستخدم
- 28 فبراير/ شباط 2017
روبوت لطي الملابس
- 28 فبراير/ شباط 2017
كاميرا تصور على عمق ألف متر تحت الماء
- 14 فبراير/ شباط 2017
سلة قمامة ذكية
- 14 فبراير/ شباط 2017
تقنية قد تغير مستقبل مشاهدة الأفلام السينمائية
- 14 فبراير/ شباط 2017
بنطال ذكي يرشدك على اتجاهات الطرق
- 14 فبراير/ شباط 2017
حزام ذكي خاص بالأحصنة
- 14 فبراير/ شباط 2017
جهاز يتذوق النبيذ بدلا عنك
- 14 فبراير/ شباط 2017
سرير ذكي لمراقبة سلوك الأطفال أثناء النومِ
- 21 فبراير/ شباط 2017
تطبيق يحول قصص الأطفال الى حكايات واقعية تفاعلية
- 21 فبراير/ شباط 2017
لوح ذكي يستخدم ورقا الكترونيا يضم عدداً غير محدود من الصفحات
- 21 فبراير/ شباط 2017
تكنولوجيا تسمح بالحصول على حديقة داخلية في المنزل
- 10 أبريل/ نيسان 2017
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خلال زيارته الأخيرة لجامعة العلوم و التكنولوجيا في الأردن تعرف نسيم رمضان على مختبر متطور لعلم النانو حيث تجرى أبحاث لمساعدة الحقول العلمية مثل الطب والبيولوجيا والذكاء الصناعي وغيرها.
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خلال زيارة نسيم رمضان لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعرف على اختبارات يجرونها العلماء على زيت الفلافل لتحويله إلى ديزل حيوي.
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