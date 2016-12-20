هذا ولا تقتصر جرائم الشرف على دولة بعينها، ففي الأردن، أطلقت دائرة الافتاء العام فتوى تحرم قتل النساء بداعي حماية الشرف والتي تأتي تزامنا مع حملة أردنية بعنوان أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات. مراسل اكسترا في الأردن ليث الجبور التقى د. سلمى النمس الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة ومسؤولة الحملة وسألها عن رأيها في الفتوى الصادرة؟
القتل ليس من الشرف
- 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016
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