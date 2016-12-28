جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو حديث الساعة: حصاد العام

شهدت سنة 2016 الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعضها ايجابي والكثير منها سلبي , كما كانت سنة 2016 حبلى بالأحداث على المستوين الاقليمي والدولي منها على سبيل المثال لا الحصر تطورات الأزمة السورية وخصوصا مأساة حلب، وكذلك إنطلاق معركة تحرير مدينة الموصل في العراق من أيدي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية , هذا الى جانب توقيع الإتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى . أما على المستوى الدولي فقد جاء نجاح دونالد ترمب في إنتخابات الرئاسة الأميركية على رأس الأحداث الدولية لما لذلك من تداعيات داخلية وخارجية وكذلك تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي.

فما هو مغزى ودلالات أهم الأحداث التي جرت في عام 2016؟وما هي التوقعات بشأن عام 2017 المقبل ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء الثامنة والعشرين من ديسمبر بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.