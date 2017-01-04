"دنيانا": الجمعيات النسائية والمرأة

يناقش برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع دور الجمعيات النسائية في تحصيل حقوق المرأة. هل تمكنت الجمعيات النسائية من احداث تغيير أو خطوة الى الأمام في مجال حماية المرأة قانونياً؟ ماذا عن موضوع تزويج المُغتصب من ضحيته؟ هل ما زالت هذه الممارسة موجودة في الدول العربية؟

تشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة، سعدية الإدريسي الناشطة الحقوقية من المغرب و سميرة الغامدي الاختصاصية النفسية وعضو جمعية حماية الأسرة من السعودية و هيام قعقور المحامية الناشطة في حقوق المرأة من فلسطين. تستضيف الحلقة أيضاً رئيسة جمعية "جزائرنا" لضحايا الارهاب شريفة خضار من الجزائر.

"دنيانا" يبث الجمعة بعد موجز السابعة مساءً بتوقيت غرينتش