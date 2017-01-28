بي بي سي إكسترا: إكسترا في أسبوع مع الفنان الفلسطيني عمر كمال
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إكسترا في أسبوع مع الفنان الفلسطيني عمر كمال

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2017

عمر كمال فنان فلسطيني يجمع في موسيقاه ما بين الشرق والغرب نتحدث معه عن مشواره الفني وطموحاته المستقبلية