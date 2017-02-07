أمراض تصورها عدسة السينما

نظم في القاهرة مؤخراً الملتقى الأول الذي جمع بين صناع الأفلام والمختصين في المجال الطبي تحت عنوان "ميدفيست" وهو النسخة العربية لملتقى Medfest الذي يقام في المملكة المتحدة.

وأوضح القائمون على الملتقى أن الأفلام السينمائية تلعب دوراً حيوياً في القضاء على المفاهيم المغلوطة حول المرض النفسي لذا فالفهم السليم لطبيعة هذه الأمراض هام لصناع الأفلام لتعكس أعمالهم الصورة الحقيقية لتبعات المرض النفسي وآثاره على الفرد والمجتمع.

عُرضت خلال الملتقى أفلام من بلدان عدة شملت مصر، إنجلترا، السودان، الإمارات، السعودية وكندا. أميمة الشاذلي مراسلة إكسترا في القاهرة حضرت الملتقى وأعدت التقرير التالي