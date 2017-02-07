مهرجان بي بي سي عربي
أهم الاخبار
كيفية التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019
يمكنكم التقديم عبر تنزيل الرابط والإجابة عن بعض الأسئلة واتباع خطوات بسيطة.
- 4 يوليو/ تموز 2018
شروط التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019
تعرفوا على شروط التقديم لمهرجان بي بي سي عربي الخامس 2019.
- 4 يوليو/ تموز 2018
الفائزون في مهرجان بي بي سي عربي 2018
فيديو 1:34
أفضل فيلم وثائقي طويل: ميل يا غزيل
- 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:19
أفضل فيلم وثائقي قصير: المدينة التي هجرها الرجال
- 14 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:43
أفضل فيلم قصير: الصمت
- 14 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:11
افضل عمل ريبورتاج: ليش؟
- 21 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:32
جائزة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب: يوم في حلب
- 2 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:40
جائزة لأفضل عمل صحفي: بلد مين؟
- 21 يونيو/ حزيران 2018
مهرجان بي بي سي عربي 2018
منحة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب
- 23 يونيو/ حزيران 2017
لجنة التحكيم
- 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
منحة بي بي سي عربي للصحافة الرقمية
- 31 يوليو/ تموز 2017
مهرجان بي بي سي عربي 2017
فيديو 18:41
نقاش مفتوح: "حصار مكة"
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
فيديو 26:21
نقاش مفتوح: "قصص من عالم عربي متغيير"
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
فيديو 20:10
نقاش مفتوح: "روشميا"
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
مهرجان بي بي سي عربي 2015
- 8 فبراير/ شباط 2017
مهرجان بي بي سي عربي 2017
- 12 يونيو/ حزيران 2017
فيديو 2:50
مهرجان بي بي سي عربي 2017
- 28 مارس/ آذار 2017