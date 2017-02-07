مهرجان بي بي سي عربي

كيفية التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019

يمكنكم التقديم عبر تنزيل الرابط والإجابة عن بعض الأسئلة واتباع خطوات بسيطة.

  • 4 يوليو/ تموز 2018

شروط التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019

تعرفوا على شروط التقديم لمهرجان بي بي سي عربي الخامس 2019.

  • 4 يوليو/ تموز 2018

الفائزون في مهرجان بي بي سي عربي 2018

فيديو 1:34

أفضل فيلم وثائقي طويل: ميل يا غزيل

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:19

أفضل فيلم وثائقي قصير: المدينة التي هجرها الرجال

  • 14 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:43

أفضل فيلم قصير: الصمت

  • 14 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:11

افضل عمل ريبورتاج: ليش؟

  • 21 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:32

جائزة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب: يوم في حلب

  • 2 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:40

جائزة لأفضل عمل صحفي: بلد مين؟

  • 21 يونيو/ حزيران 2018

مهرجان بي بي سي عربي 2018

منحة بي بي سي عربي للصحفيين الشباب

  • 23 يونيو/ حزيران 2017

لجنة التحكيم

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

منحة بي بي سي عربي للصحافة الرقمية

  • 31 يوليو/ تموز 2017

مهرجان بي بي سي عربي 2017

فيديو 18:41

نقاش مفتوح: "حصار مكة"

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018
فيديو 26:21

نقاش مفتوح: "قصص من عالم عربي متغيير"

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018
فيديو 20:10

نقاش مفتوح: "روشميا"

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018

مهرجان بي بي سي عربي 2015

  • 8 فبراير/ شباط 2017

مهرجان بي بي سي عربي 2017

  • 12 يونيو/ حزيران 2017
فيديو 2:50

مهرجان بي بي سي عربي 2017

  • 28 مارس/ آذار 2017

visit our site in ENGLISH

شاهدوا المزيد على Youtube

تابعونا على تويتر

مكان الحفل

مهرجان 2018

افتتاح مهرجان بي بي سي عربي 2017