"حديث الساعة" انتخابات حماس.. الدلالات والتوقعات

اختارت حركة المقاومة الاسلامية حماس بعد انتخابات داخلية سرية معقدة يحيى السنوار المعتقل السابق في السجون الاسرائيلية رئيسا للحركة في قطاع غزة. ويشكل السنوار أحد أبرز قادة الحركة العسكريين حلقة ربط بين جناحي الحركة العسكري والسياسي, ويرى مراقبون أن انتخابه يجسد تزايد نفوذ الجناح المسلح للحركة على حساب جناحها السياسي. ومن المتوقع أن يحل اسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس في القطاع مكان خالد مشعل في المنصب الأهم، وهو رئيس المكتب السياسي للمنظمة الذي تنتهي فترة رئاسته قريبا.

ويرى محللون أن السنوار يتبنى موقفا غير متهاون في التعامل مع السلطة الفلسطينية كما أنه يتخذ موقفا صلبا تجاه اسرائيل لاسيما فيما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين. ويأتي انتخاب السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة في وقت تشهد فيها علاقات الحركة مع مصر تحسنا ملحوظا.

فما هي دلالات نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس لاسيما انتخاب السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة؟

وما تأثير نتائج هذه الانتخابات على جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية والعلاقة مع القوى الاقليمية في المنطقة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش