4 تك: سرير ذكي لمراقبة سلوك الأطفال أثناء النومِِ
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سرير ذكي لمراقبة سلوك الأطفال أثناء النومِ

  • 21 فبراير/ شباط 2017

سرير ذكي لمراقبة سلوك الأطفال وصحتهم أثناء النوم, يمكن التحكم به عبر تطبيق خاص على الهاتف الذكي.