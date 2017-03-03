"كنا نتحرك تحت اسم جمعية المعاقين حركياً"

كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ أكثر من 20 عاماً يروي ل"المشهد" بدايات تحركه السياسي ضد الإحتلال الإسرائيلي منذ كان صبيا يرمي الحجارة، الى الشاب الذي اعتقل بتهمة التحريض على العنف والكراهية، الى مشاركته في برنامج نايت لاين االتلفزيوني الشهير في الثمانينات.

كواليس وملفات يخرجها صائب عريقات من المفاوضات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية التي كانت تنعقد في إطار محادثت السلام بين الفلسطينيين من جهة والإسرائيليين أو الأميركيين من جهة أخرى.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين منذ عشرين عام، في الملف الفلسطيني/الإسرائيلي.

صائب عريقات في المشهد مع جيزال خوري

الإثنين 19.05 ت.غ على شاشة ال بي بي سي عربي

يمكنكم متابعة البرنامج على

https://twitter.com/BBCAlmashhad

https://www.facebook.com/bbcalmashhad/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL63lwGZ_8vsm3EYxKlcXfBFVrTZ8xEq9I