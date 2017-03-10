أكد النائب المسقطة عضويته من مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، في حواره مع برنامج "بلا قيود" أنه تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد نفسه للتحقيق في الاتهامات التي بموجبها أسقط مجلس النواب المصري عضويته والتي كان من ضمنها التزوير وما سمي بالحط من قدر مجلس النواب وتسريب مشاريع قوانين قيد التداول لسفارات اجنبية.
"بلا قيود" مع محمد أنور السادات عضو مجلس النواب المصري ورئيس لجنة حقوق الإنسان السابق
- 10 مارس/ آذار 2017
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