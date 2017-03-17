طابعات ثلاثية الابعاد لطباعة الفولاذ
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طابعات ثلاثية الأبعاد لطباعة الفولاذ

  • 17 مارس/ آذار 2017

أحدثت الطباعة ثلاثية الأبعاد نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا حيث بات استخدامها يشمل العديد من المجالات الطبية والصناعية والتجارية وحتى الشخصية. علماء في جامعة مشيغان تك في شمال الولايات المتحدة قرروا الخروج عن المألوف وتطوير طابعات ثلاثية الابعاد لطباعة الفولاذ بدلا من البلاستيك. نسيم رمضان زار ذلك المختبر المتطور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة.