طابعات ثلاثية الأبعاد لطباعة الفولاذ

أحدثت الطباعة ثلاثية الأبعاد نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا حيث بات استخدامها يشمل العديد من المجالات الطبية والصناعية والتجارية وحتى الشخصية. علماء في جامعة مشيغان تك في شمال الولايات المتحدة قرروا الخروج عن المألوف وتطوير طابعات ثلاثية الابعاد لطباعة الفولاذ بدلا من البلاستيك. نسيم رمضان زار ذلك المختبر المتطور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة.