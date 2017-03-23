أبطال ولدوا من رحم هجوم لندن

بعد أن بدأ اللندنيون يستوعبون الصدمة التي خلفها الهجوم، توالت الصور التي تظهر مشاهد الخوف البادي على وجوه المارة في المكان وهروبهم من الخطر.

لكن في المقابل كانت هناك صور لأشخاص خاطروا بحياتهم واندفعوا لمساعدة المصابين ومحاولة إسعافهم. ولعل أبرز صورة كانت مشهد الوزير في وزارة الخارجية Tobias Ellwood الذي بدا ملطخاً بالدماء وهو يحاول إسعاف الشرطي المطعون الذي كان ينازع الموت.

الشرطي للأسف لم ينج لكن غالبية وسائل الإعلام توجت Ellwood بطلاً بسبب موقفه الخارج عن الطبيعة البشرية التي تنزع إلى الهروب في مثل هذه المواقف.

ما الذي يدفع البعض إلى مواجهة الخطر من دون الاكتراث لمصيرهم هذا السؤال توجهت به هلا هنداوي إلى الدكتور علي حسن وهدان أستاذ علم النفس الإكلينيكي من اليمن