داليا حيدر تقدم من مدينة لاس فيغاس الامريكية بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة, واختصار أسابيع من الدروس الموسيقية التقليدية. البيانو يرشد العازف الى المفاتيح المناسبة للمقطوعة التي يتمرن عليها من خلال اضاءة هذه المفاتيح تباعاً.
بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة
- 6 أبريل/ نيسان 2017
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