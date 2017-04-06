بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة
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بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة

  • 6 أبريل/ نيسان 2017

داليا حيدر تقدم من مدينة لاس فيغاس الامريكية بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة, واختصار أسابيع من الدروس الموسيقية التقليدية. البيانو يرشد العازف الى المفاتيح المناسبة للمقطوعة التي يتمرن عليها من خلال اضاءة هذه المفاتيح تباعاً.