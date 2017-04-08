يستضيف إكسترا في أسبوع يوم السبت الدكتورة علياء النجار مديرة المركز السويدي التخصصي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر . ضيفتنا قضت طفولتها في السويد وأنهت تعليمها العالي في بريطانيا .. سنناقش معها حالة التوحد من أجل تصحيح بعض الأفكار المغلوطة حولها وأيضا كيف نتعامل مع الأطفال المصابين بها.. كما سنتحدث معها عن تأثير الحضانات على شخصية الأطفال، إلى جانب موضوعات كثيرة أخرى
إكسترا في أسبوع مع الدكتورة علياء النجار
- 8 أبريل/ نيسان 2017
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