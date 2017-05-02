ما معنى عبارة How You Speak؟
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ما معنى عبارة How You Speak؟

  • 2 مايو/ أيار 2017

في إكسترا إنجلش اليوم نتساءل لماذا لا تزال الطريقة التي تتحدث بها how you speak في بريطانيا مهمة للغاية في المجتمع؟