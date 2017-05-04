تطور دور وشكل الملصق السياسي على مدى السنوات

يتناول برنامج دنيانا هذا الاسبوع ملصقات الحرب، هل هي تاريخ لمرحلة؟ هل هي إنعكاس لواقع ام تمجيد لبطولات تلك المرحلة . وهل تعتبر الملصقات فن من الفنون بحيث انخرط فيها رسامون كبار في العالم العربي؟ ولماذا لم تعد الملصقات أداة الأطراف السياسية او المتحاربة؟ هل بسبب تطور التكنولوجيا؟ أسئلة تطرحها حلقة دنيانا هذا الاسبوع. يشارك ندى عبدالصمد في هذه الحلقة زينة معاصري باحثة في تاريخ الفنون في لبنان والعالم العربي قامت بتوثيق ملصقات الحرب الاهلية اللبنانية، ربى عطية من الأردن وهي أنجزت فيلماً عن ملصقات القضية الفلسطينية، وإيمان نوايا وهي رسامة من سوريا.

تبث الحلقة الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش والعاشرة بتوقيت بيروت على شاشة البي بي سي عربي والساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش والثانية والنصف على الإذاعة.