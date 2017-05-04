كشف استطلاع اجرته كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة و Promundo الهيئة المعنية بنشر مفاهيم المساواة أن رجلا عربيا واحدا فقط من أصل أربعة يدعم المساواة مع المرأة .. والاستطلاع الذي شارك فيه عشرة آلاف رجل في كل من مصر والمغرب ولبنان والأراضي الفلسطينية كشف أن ما بين عشرين الى خمسين في المئة من الرجال في بعض أنحاء هذه الدول يشعرون بالخجل من عائلاتهم بسبب حرمانهم من فرص العمل ..

هالة صالح التقت مع محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سألته أولا عن نتائج الدراسة وما إذا كانت قد فاجأته ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل الرجل أسير المفاهيم التقليدية؟

لكن ما هي نظرة الرجال صوب المرأة وعملها من عدمه؟ هذه عينة من آراء بعض الرجال في فلسطين لنستمع :

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل الرجل أسير المفاهيم التقليدية؟

يبدو أن نظرة الرجال للنساء في لبنان مغايرة نوعا ما لنستمع :

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل الرجل أسير المفاهيم التقليدية؟

اما في المغرب فالنظرة للمرأة تكرس المفاهيم التقليدية كما توحي هذه العينة من الآراء