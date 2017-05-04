"بتوقيت مصر": "ألترس أهلاوي" يطفئ شمعته العاشرة
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يضم "ألترس أهلاوي" فئات مختلفة من المجتمع المصري

  • 4 مايو/ أيار 2017

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر نعرض أول وثائقي يبحث في تاريخ مجموعة "ألتراس أهلاوي" بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها . نناقش ردود الأفعال على مؤتمر الشباب الثالث في الإسماعيلية ونسأل الحضور و المقاطعين عن نتائج المؤتمرات السابقة وأصداء المؤتمر الجديد. كما نستمع لردود رئيس مركز الأهرام السابق على تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،المستقيل حديثاً. كل هذا وأكثر في حلقة بتوقيت مصر الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.