في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر نعرض أول وثائقي يبحث في تاريخ مجموعة "ألتراس أهلاوي" بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها . نناقش ردود الأفعال على مؤتمر الشباب الثالث في الإسماعيلية ونسأل الحضور و المقاطعين عن نتائج المؤتمرات السابقة وأصداء المؤتمر الجديد. كما نستمع لردود رئيس مركز الأهرام السابق على تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،المستقيل حديثاً. كل هذا وأكثر في حلقة بتوقيت مصر الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
يضم "ألترس أهلاوي" فئات مختلفة من المجتمع المصري
- 4 مايو/ أيار 2017
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