حوار من الذاكرة مع الكاتب طلال سلمان مؤسس صحيفة "السفير" اللبنانية

منذ إصدار العدد الأخير من صحيفة السفير، إحدى أهم وأعرق الصحف اللبنانية، لم يعرض رئيس تحريرها وناشرها، الصحافي طلال سلمان، خلفيات وأسباب الإقفال. نستعيد في "المشهد" بداياته الصحافية وأهم لقاءاته بالزعماء والرؤساء. بالإضافة الى الأحداث الهامة في العالم والتي خزّنتها صفحات "السفير الأولى" في الذاكرة، من سقوط حكم شاه إيران و الحرب الأهلية في لبنان و إتفاقية كامب ديفيد.

طلال سلمان كاتب وصحافي بدأ نشاطه الإعلامي في أواخر الخمسينات. أسسّ صحيفة السفير وكان رئيس تحريرها منذ صدورها في مارس 1974الى صدور العدد الأخير في ديسمبر 2016.

المشهد مع جيزال خوري الاثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.