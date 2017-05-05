"بلا قيود" مع الامينة التنفيذية السابقة للاسكوا د. ريما خلف

قالت الامينة التنفيذية السابقة لمنظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة، د. ريما خلف، في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" انها استقالت من منصبها بعد ان رضخ الامين العام للامم المتحدة الحالي للضغوط الاسرائيلية والامريكية لسحب تقرير منظمة الاسكوا الذي اتهم اسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" مؤكدة ان تلك الضغوط لم تكن لها ذلك الاثر خلال حقبة الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي.