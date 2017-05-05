طبقة وسطى و لكن تحت خط الفقر!

عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب قبل خمس سنوات . هذا حسب تقرير أعدته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ( الإسكوا ) وجامعة سانت اندروز البريطانية. فما هو تأثير تقلص الطبقة الوسطى على المجتمع السوري؟

وخلص التقرير الى ان أكثر من ثلاثة وثمانين في المئة من السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر مقارنة بثمانية وعشرين في المئة في عام 2010.

وكيف استطاع السوري التأقلم مع شكل حياته الجديد؟ ما هو تأثير تقلص الطبقة الوسطى على المجتمع السوري؟ المزيد مع مراسلة بي بي سي اكسترا في سوريا ديما القائد