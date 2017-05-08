ما معنى عبارة Islamic extremism؟
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ما معنى عبارة Islamic extremism؟

  • 8 مايو/ أيار 2017

في اكسترا انجلش اليوم نسأل كيف يجب التعامل مع التطرف الاسلامي Islamic extremism في السجون البريطانية؟