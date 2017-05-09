عادة ما نتجه لاستخدام التقنيات الأحدث والأكثر ذكاء عندما نفكر في شراء أو تصميم نظام شمسي منزلي. لكن المنزل الذي تعرفنا عليه داليا حيدر من مدينة براغ صمم بالحد الأدنى من التقنيات. ويعمل النظام الشمسي الخاص به فقط بالاعتماد على حركة الالواح المثبتة عليه, بينما يتكفل خشب المنزل بحفظ الحرارة والبرودة.
نظام شمسي منزلي مصمم بالحد الأدنى من التقنيات
- 9 مايو/ أيار 2017
-
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو