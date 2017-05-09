نظام شمسي منزلي مصمم بالحد الأدنى من التقنيات

عادة ما نتجه لاستخدام التقنيات الأحدث والأكثر ذكاء عندما نفكر في شراء أو تصميم نظام شمسي منزلي. لكن المنزل الذي تعرفنا عليه داليا حيدر من مدينة براغ صمم بالحد الأدنى من التقنيات. ويعمل النظام الشمسي الخاص به فقط بالاعتماد على حركة الالواح المثبتة عليه, بينما يتكفل خشب المنزل بحفظ الحرارة والبرودة.