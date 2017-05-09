محمد طه يخوض تجربة فريدة لقيادة سيارة السباقات "باك مونو" في مدينة ليفربول البريطانية ويدعونا لمرافقته. ويعرفنا محمد على أهم تقنيات هذه السيارة التي تصمم من الداخل وفقا لحجم سائقها وكيفية التحكم بها.
سيارة سباق مصممة وفقا لحجم سائقها
- 9 مايو/ أيار 2017
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