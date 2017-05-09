تقنية جديدة لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الابعاد

أنيس القديحي يواصل جولته في جامعة ETH في زيوريخ ويكشف لنا عن تقنية جديدة يطورها باحثون لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد . وتشبه تلك البيئة نظام الخلية في جسم الانسان ما يسهل مراقبتها في بيئتها الطبيعية واختبار الأدوية في مرحلة مبكرة من تطويرها. ويأمل الفريق البحثي بأن تساعد هذه التقنية شركات تصنيع الأدوية على تقليل اعتمادها على التجارب على الحيوانات وكذلك تقليل التكلفة.