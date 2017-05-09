أنيس القديحي يواصل جولته في جامعة ETH في زيوريخ ويكشف لنا عن تقنية جديدة يطورها باحثون لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد . وتشبه تلك البيئة نظام الخلية في جسم الانسان ما يسهل مراقبتها في بيئتها الطبيعية واختبار الأدوية في مرحلة مبكرة من تطويرها. ويأمل الفريق البحثي بأن تساعد هذه التقنية شركات تصنيع الأدوية على تقليل اعتمادها على التجارب على الحيوانات وكذلك تقليل التكلفة.
تقنية جديدة لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الابعاد
- 9 مايو/ أيار 2017
-
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو