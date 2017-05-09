ما معنى عبارة Granny Wisdom ؟
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ما معنى عبارة Granny Wisdom؟

  • 9 مايو/ أيار 2017

في إكسترا إنجلش لهذا اليوم حكمة الجدات granny wisdom ما الذي يمكن لجدتكم grandmother أن تعلمكم teach you عن الحياة