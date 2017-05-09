من ولي المرأة ؟

قالت صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الأنجليزية إن الملك سلمان قد أصدر قرارا ملكيا يعفي النساء من ضرورة الحصول على موافقة الرجل قبل تلقيها بعض الخدمات مثل العلاج والتعليم .رحب نشطاء من أجل حقوق المرأة بما فسروه تعديلا على مبدأ خضوع المرأة لولاية الرجل بينما رأى آخرون أن القرار يحتاج إلى توضيح. محمود الشيخ تحدث الى الدكتورة سامية العمودي الناشطة في مجال حقوق المرأة وسألها أولا عن رأيها في هذا القرار الملكي