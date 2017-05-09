من ولي المرأة ؟
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من ولي المرأة؟

  • 9 مايو/ أيار 2017

هناك قوانين وأعراف في دول عربية أخرى تضم بنودا تحد من حرية المرأة . إلى أي مدى تتمتع المرأة في مصر على سبيل المثال بحرية التنقل وبحق التصرف في اموالها وممتلكاتها ؟هالة صالح طرحت هذا السؤال على كوبال الشاذلي المحامي ومدير قسم القضايا العربية بمكتب دولي للمحاماة والاستشارات القانونية