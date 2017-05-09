هناك قوانين وأعراف في دول عربية أخرى تضم بنودا تحد من حرية المرأة . إلى أي مدى تتمتع المرأة في مصر على سبيل المثال بحرية التنقل وبحق التصرف في اموالها وممتلكاتها ؟هالة صالح طرحت هذا السؤال على كوبال الشاذلي المحامي ومدير قسم القضايا العربية بمكتب دولي للمحاماة والاستشارات القانونية
من ولي المرأة؟
- 9 مايو/ أيار 2017
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