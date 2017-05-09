قالت صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الأنجليزية إن الملك سلمان قد أصدر قرارا ملكيا يعفي النساء من ضرورة الحصول على موافقة الرجل قبل تلقيها بعض الخدمات مثل العلاج والتعليم .رحب نشطاء من أجل حقوق المرأة بما فسروه تعديلا على مبدأ خضوع المرأة لولاية الرجل بينما رأى آخرون أن القرار يحتاج إلى توضيح. محمود الشيخ تحدث الى الدكتورة سامية العمودي الناشطة في مجال حقوق المرأة وسألها أولا عن رأيها في هذا القرار الملكي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من ولي المرأة؟

هناك قوانين وأعراف في دول عربية أخرى تضم بنودا تحد من حرية المرأة . إلى أي مدى تتمتع المرأة في مصر على سبيل المثال بحرية التنقل وبحق التصرف في اموالها وممتلكاتها ؟هالة صالح طرحت هذا السؤال على كوبال الشاذلي المحامي ومدير قسم القضايا العربية بمكتب دولي للمحاماة والاستشارات القانونية