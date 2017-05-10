ما معنى عبارة fake news ؟
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ما معنى عبارة fake news ؟

  • 10 مايو/ أيار 2017

في إكسترا إنجليش نتحدث عن محاولة لمجابهة combat الآخبار المزيفة fake news