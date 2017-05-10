ما تزال البطالة المشكلة الأكبر التي تؤرق الشباب اليوم

دنيانا هذا الأسبوع مع شباب من العالم العربي ويتناول قلقهم من المستقبل وهواجسهم. نتناول أيضاً السلطات التي نخضع لها في عالمنا العربي من سلطات سياسية، دينية. يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة، الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني عبير بالهول من تونس، الباحثة في الكيمياء العضوية ، الصيدلانية نعيمة فتحي من الجزائر، طالبة الماجستير والناشطة في "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" رجاء مسّو من المغرب. كما تستضيف الحلقة الإخصائي التربوي حمزة حشلاف من الجزائر وهو أخصائي تربوي قيادي في "الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب"، والناشط في المجتمع المدني عبدالحفيظ ابو بكر من ليبيا.

يبث "دنيانا" الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي.