أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفع الحظر جزئياً عن إقامة المباريات الودية الدولية في العراق بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وقال مصدر في الفيفا لوكالة الأنباء الفرنسية ، إن رفع الحظر الجزئي المقترح عن إقامة المباريات الودية الدولة في العراق سيطبق في ملاعب ثلاث مدن عراقية هي أربيل والبصرة وكربلاء، بشرط بقاء الأوضاع الأمنية مستقرة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو دفعة الى الامام لصالح كرة القدم العراقية

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان يفرض حظراً على إقامة المباريات في الملاعب العراقية بسبب الوضع الامني في البلاد، كما أنه علق عضوية اتحاد كرة القدم العراقي عام 2009 على خلفية ما سماه تدخل الحكومة. لمعرفة المزيد هلا هنداوي سألتُ الصحافي الرياضي مخلد محمد عن هذه الخطوة ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو دفعة الى الامام لصالح كرة القدم العراقية

كيف تلقى جمهور الكرة العراقي هذا الخبر ، وما أهمية كرة القدم بالنسبة له . نستمع إلى عينة من آراء الجمهور العراقي.