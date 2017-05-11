وصف حقوقيون ومحاميون التعديلات بالخطيرة!

نسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية المصرية، وبحكم التعديلات التي أقرها البرلمان المصري منذ أيام أصبح الإستماع لشهود النفي إختيارياً يرجع لتقدير المحكمة، و نناقش تأثير هذه التعديلات على مجريات العدالة في مصر مع محمد أبو حامد مجلس النواب المصري و محمد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية. ونستضيف فيها مؤسسي مبادرة "شي ترافلز" التي دشتنها مجموعة من الشباب المصري لتشجيع الفتيات المصريات على السفر للتغلب على المصاعب التي تواجههم خلال السفر. وفيها أيضاً لقاء مع الفنان المصري شفيع شلبي، أول " سينمائي شامل" مصري.

بتوقيت مصر الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.