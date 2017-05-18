ما معنى كلمة Pedigree؟
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شغف البعض بتربية breed أنساب القطط الأصيلة pedigree cats قد يعد نوعا من القسوة cruelty على القطط

  • 18 مايو/ أيار 2017