سيارات الأجرة: ضرورة لا تخلو من المضايقات

اطلقت مؤخرا ما يعرف بـ الغرف الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة وبرعاية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جملة من البيانات تدعو لاحترام القانون الداخلي لسيارات الاجرة وقواعد السلامة والنظافة على متن السيارات لضمان راحة الراكب.

خطوة اتت لمواجهة ما وصفت بمعاناة الركاب الذي يضطرون بإختلاف حالة الطقس لإنتظار سيارة الاجرة لمدة تصل الى نصف ساعة ، مع فرض أصحاب السيارات تحديد الوجهة مسبقا مع عدم التوجه نحو حيّ دون سواه أو الإمتناع عن حمل الراكب وهو مخالف للقانون. معرفة المزيد مراسلة اكسترا في تونس رجاء يحياوي اخذت جولة داخل سيارة اجرة واعدت التقرير التالي