هل انتهى زمن الخوارق الطبيعية؟

قصة غريبة أثارت اهتمام المصريين في الآونة الخيرة، بعدما اكتشف بعض الأهالي بمدينة العاشر من رمضان شمال مصر، مكانًا يحتوي على رمال تفوح منها رائحة عطرية ما جعلهم يصفونها بالـ«معجزة».

هذا المكان بات مقصدًا للأهالي للتبرك وكذلك للدجالين الذين أرادوا تحقيق مكاسب من وراء هذه الرمال.

وبسبب الضجة التي رافقت هذه الرمال قام المسؤولون في المدينة بفحص عينة منها ليتبين أن سبب رائحتها الزكية يرجع إلى مخلفات مصنع صابون تشربته الرمال. لكن التفسير العلمي لم يوقف الناس عن الذهاب إلى المكان للتبرك به ونسج الأساطير حوله.

مراسلتنا في القاهرة أميمة الشاذلي عاينت المكان الذي وصف بالمعجزة وأعدت التقرير التالي...