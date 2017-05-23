المثلية الجنسية في اندونيسيا

جُلد رجلان اليوم في إقليم آتشي باندونسيا ثلاث وثمانين جلدة بعد إدانتهما بإقامة علاقة مثلية. ونفذ الحكم أمام حشد كبير من الناس لأول مرة. وهو ما اعتبره البعض تضييقا على المثليين والمتحولين جنسيا. كريمة كواح تحدثت الى اسماعيل العطاس رئيس تحرير صحيفة خبر الاندونسيسية وسألته هل يجرم القانون الاندونسي المثلية الجنسية؟