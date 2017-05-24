قررت جامعة دلهي الهندية إضافة مادة "كتابة منشورات فيسبوك" إلى مقرراتها للغة الإنجليزية.

لكن الجامعة الهندية ليست الأولى التي تقوم بتدريس فيسبوك من منظور أكاديمي، فجامعة Salford البريطانية بدأت برنامجاً لدرجة ماجستير في وسائط التواصل الاجتماعي منذ عام ألفين وتسعة، بهدف تكوين جيل من المفكرين وخبراء العلاقات العامة.

سوسن صبوح تحدثت مع الكاتب والصحفي عمر طاهر الذي ينشر مقالاته في فيسبوك، وفي المجلات والصحف، وسألته: كيف يرى مسألة تدريس الكتابة على مواقع التواصل كنوع أدبي؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أدب الفيسبوك!

كثير من المستخدمين ينشرون كتابات يُطلق عليها البعض وصف "الكتابات الإبداعية" تلقى إعجاب المتابعين، فهل يمكن لهذه الكتابة أن تسمى أدباً؟

بسمة كراشة طرحت هذا السؤال على عاطف الشاعر، الأكاديمي المحاضر في قسم اللغات الحديثة والثقافة في جامعة ويستمنستر بلندن.